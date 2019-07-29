Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı taklit etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı taklit ederek takipçilerini güldürdü
'Ela' şarkısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen geçen gün Instastory'den "Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor" mesajını paylaştı. Sosyal medya fenomeninin bu çağırısına Hadise'den sonra Ebru Polat'tan da yanıt gelmişti.
Bu haberi de okudularHadise'den sonra Ebru Polat da Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, ünlü isimleri taklit ederek dans ettiği videosunu paylaştı, hayranlarını güldürdü.
İşte o video...