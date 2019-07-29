Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı taklit etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı taklit ederek takipçilerini güldürdü