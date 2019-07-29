Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı taklit etti

Oyuncu Ceyhun Fersoy, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen'in 'Ela' şarkısında dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı taklit ederek takipçilerini güldürdü

29 Temmuz 2019, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Ceyhun Fersoy, Hadise ve Ebru Polat'ı taklit etti

'Ela' şarkısıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Reynmen geçen gün Instastory'den "Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor" mesajını paylaştı. Sosyal medya fenomeninin bu çağırısına Hadise'den sonra Ebru Polat'tan da yanıt gelmişti. 


Bu haberi de okudularHadise'den sonra Ebru Polat da Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti

Oyuncu Ceyhun Fersoy, ünlü isimleri taklit ederek dans ettiği videosunu paylaştı, hayranlarını güldürdü.

İşte o video...


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