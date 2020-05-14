Ceyhun Yılmaz: Seninle ‬‪bir cami avlusunda ayrıldık‬ anne!

Yılmaz, ölümünün 14. yıl dönümünde annesini duygusal bir mesajla andı.

"Sen beni bir cami avlusuna bırakmadın.‬

‪Büyüttün‬

‪Anlattın ‬

‪Öğrettin.‬

‪Ve seninle ‬‪bir cami avlusunda ayrıldık‬..."

Ceyhun Yılmaz Bahçelievler İstanbul’da büyüdü. İlköğretimini 8 yıl boyunca Bahçelievler Kazımkarabekir İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Bu okulda sınıfta yaptığı tek kişilik oyunların yanı sıra 1985 yılında ilk kez okulunun mezunları gecesinde sahneye çıktı. 1990 yılında Yeşilköy 50.Yıl Lisesi’ne gitti, 1993 yılında mezun oldu ve Açıköğretim Fakültesi İktisat bölümüne kaydoldu, ikinci sene ayrıldı.

1995 yılında Star televizyonu yapım yardımcılığı ve Tgrt spor muhabirliği 1997 yılında Star spor yapımcılığı 1998 yılında İnterstar Galatasaray muhabirliği ve TGRT spor servisi müdür yardımcılığı başarılı şekilde yaptı. 1999 yılının Ocak ayında Best FM’de radyo programı yapmaya başladı. 2001 yılında Atv’de kendi adını taşıyan TV programını yaptı. 2003 yılında vatanı görevini tamamlayıp radyoya geri döndü ve gösterilerine de tekrar başladı.

2004 yılında tüm gelirini Türk Böbrek Vakfı’na bıraktığı Kasım’ın Bıçak Yarası adlı ikinci şiir kitabı yayınlandı. Ceyhun Yılmaz 2005 yılında Cine 5’le anlaşarak hafta içi her gece aynı adlı Talk Show’unu yaptı. 2006 yılında İkinci El Yalnızlık adlı üçüncü şiir kitabı yayınlandı. Bu kitabın da geliri Türk Böbrek Vakfı’na bağışlayarak hayranlarından tam not aldı.

Ceyhun Yılmaz dizi setinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerden kırıldı ve kolunda çatlak meydana geldi. Aynı gün çok sevdiği annesini kaybetti ve bir süre çalışmalarına ara verdi.



