Survivor gönüllüler takımında performans sergileyen Ceyhun Uzun'un kim olduğu merak konusu. Parkur yarısında yaptığı hareketle izleyicileri hüzünlenidiren Ceyhun Uzun'un hayat hikayesine bakalım. Ceyhun Uzun Türkiye'nin gururlarından biri. Başarılı bir sporcu olan Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Etkileyeci bir hayat hikayesi olan sporcunun sırasıyla başarıları şöyle:

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru

2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşmak 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşmak 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşmak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

Ceyhun Uzun'un kızı neden öldü?

Ceyhun Uzun, tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanserden kaybetti. Tanyel'i, 18 yaşına girdikten 6 gün sonra kanser olduğunu öğrenmişti. Ve ne yazık ki 3 yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Ceyhun Uzun ve eşi 2017 yılında Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) adıyla bir vakıf kurdu.





Çift, KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım ediyor.

Ceyhun Uzun, kızını kaybetmenin acısını Survivor 2020'de şöyle anlattı:

"Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi babam aldı, İngiltere’ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988’de eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs’ta, 1990’da evlendik, 1995’te kızımız doğdu Tanyel. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan. 2013’te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya. Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016’nın başında Tanyel'imizi kaybettik, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil.”





Nasıl gündeme geldi?

Survivor 2020'nin ikinci bölümünde Gönüllüler takımı yarışmacısı Ceyhun Uzun, Sercan Yıldırım ile yaptığı parkur yarışını kazandı. Bu başarısını kanserden kaybettiği kızı Tanyel'e armağan etti. Oyun alanına kalp çizdi ve kızının adını yazdı. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Ceyhun Uzun'un asıl mesleği ne?

Ceyhun Uzun 19 yaşında Ingiltere'de polis olarak göreve başladı ancak bur süre sonra bıraktı. 1988 yılında Kıbrıs'ta eşiyle tanışarak 2 yıl sonra evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 1995 yılında Tanyel isminde bir kızları oldu. Kızını kaybetmesinin ardından yeniden Ingiltere'ye ve polisliğe geri döndü. Şimdilerde TV8 ekranlarında Survivor 2020'de başarılı bir performans sergiliyor.



