Türkiye Çeyiz alma kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Çeyiz alma kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Türkiye

Çeyiz alma kavgasında kan aktı: Yaralılar var

Adana'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında kavga çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

26 Kasım 2021, Cuma 01:12 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Velat A. ve Bahar K., yaklaşık 8 ay önce imam nikahı ile evlendi. Bir süre önce anlaşamayan genç çift, ayrıldı.

Ayrılığın ardından iddiaya göre iki aile arasında husumet başladı. Bahar K.'nın erkek kardeşleri, akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte kız kardeşinin çeyizi almak için Velat A.'nın babasının evine gitti. Çeyizleri otomobile yerleştirildiği sırada iki taraf arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiği olayda, Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından yakında bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 10 adet tabanca kovanı, 2 adet boş tüfek kartuşu bulunurken, kız tarafının geldiği otomobilde kurşun izlerine rastlandı.

Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)

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