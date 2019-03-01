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Çeyiz eşyası ve bebek arabası hırsızları yakalandı!

Gaziantep’te, girdikleri evlerden çeyiz eşyası ile bebek arabası çalan 3 şüpheli yakalandı

01 Mart 2019, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Çeyiz eşyası ve bebek arabası hırsızları yakalandı!

Gaziantep'te polis iki evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çeyiz eşyası çalınan evde yaptığı parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığın A.D. ile F.B.A. tarafından yapıldığını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken ele geçirilen 167 parça çeyiz eşyası ile sahibine teslim edildi.

Öte yandan bir başka adresten bebek arabası çaldığı belirlenen H.K. da güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı. Çaldığı bebek arabasını sahibine teslim eden polisler, H.K.’yı sorgulamak üzere Emniyet'e götürdü.

DHA

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