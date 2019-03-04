Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü
Şanlıurfa’da yaşanan olayda İsa Bağış (39), bir yakınının çeyiz merasimi sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı. Son kez kontrol için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan ve kendi elini sıyıran kurşun, oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın (17) göğsüne isabet ederek ölümüne neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı İsa Bağış, bir yakınının düğününe ailesiyle birlikte katıldı. İsa Bağış, çeyiz getirildiği sırada, üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı.
Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun kendi sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in göğsüne isabet etti.
Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.