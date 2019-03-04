Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü Şanlıurfa’da yaşanan olayda İsa Bağış (39), bir yakınının çeyiz merasimi sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı. Son kez kontrol için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan ve kendi elini sıyıran kurşun, oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın (17) göğsüne isabet ederek ölümüne neden oldu.