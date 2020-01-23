Çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir? Kapsamlı çeyiz listesi Yeni evlenecek olan çiftlerin en temel ihtiyaçlarını düşünerek ve geleneklerini de göz önünde bulundurarak çeyiz listesi örneği hazırladık. Eski dönemdeki çeyiz bohçaları kadar kapsamlı olmayan ama temel ihtiyaçları içerisinde barındıran kapsamlı çeyiz listesi için "çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir, kapsamlı çeyiz listesi" haberimize bir göz atın.