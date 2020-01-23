Çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir? Kapsamlı çeyiz listesi
Yeni evlenecek olan çiftlerin en temel ihtiyaçlarını düşünerek ve geleneklerini de göz önünde bulundurarak çeyiz listesi örneği hazırladık. Eski dönemdeki çeyiz bohçaları kadar kapsamlı olmayan ama temel ihtiyaçları içerisinde barındıran kapsamlı çeyiz listesi için "çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir, kapsamlı çeyiz listesi" haberimize bir göz atın.
Eski dönemlerde hazırlanan çeyiz bohçalarının yerini zamanla çiftlerin ortak kararları üzerine ortak alışverişler almaya başladı. Bir evde kullanılması gereken temel ihtiyaçlar doğrultusunda modern çeyiz listesi örneği hazırladık. Çeyiz listesi oluşturan çiftler eksiklerinizin neler olduğunu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız "çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir, kapsamlı çeyiz listesi" haberimize göz atın.
Çeyiz listesi hazırlarken eklenmesi gerekenler nelerdir? Kapsamlı çeyiz listesi
Mutfak eşyaları
⦁ Mutfak masası
⦁ Mutfak sandalyesi
⦁ Günlük yemek takımı (6 kişilik)
⦁ Kahvaltı takımı
⦁ Misafir yemek takımı (12 kişilik)
⦁ Günlük çatal bıçak seti (6 kişilik)
⦁ Misafirlik çatal bıçak seti (12 kişilik)
⦁ Perde
⦁ Halı
⦁ Avize
⦁ Günlük masa örtüsü
⦁ Misafirlik masa örtüsü
⦁ Çay bardağı
⦁ Çay kaşığı
⦁ Günlük su bardağı
⦁ Misafirlik su bardağı
⦁ Kahve fincanları
⦁ Kupalar
⦁ Sürahi / Karaf
⦁ Çelik tencere seti
⦁ Granit tencere seti
⦁ Tava seti
⦁ Çaydanlık
⦁ Sabunluk / süngerlik
⦁ Kağıt havluluk
⦁ Amerikan servisi
⦁ Pasta tabağı
⦁ Pasta seti
⦁ Tepsi
⦁ Ekmek sepeti
⦁ Salata kasesi
⦁ Baharat takımı
⦁ Tuzluk / biberlik
⦁ Şekerlik
⦁ Doğrama tahtası
⦁ Tahta kaşıklar
⦁ Çerez kasesi
⦁ Bıçak seti
⦁ Rende / kevgir / süzgeç
⦁ Limon sıkacağı
⦁ Yağlık / sirkelik / limonluk
⦁ Saklama kabı
⦁ Cam tepsi
⦁ Maşa
⦁ Fırın eldiveni
⦁ Çöp kovası
Beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri
⦁ Buzdolabı
⦁ Bulaşık makinesi
⦁ Çamaşır makinesi
⦁ Televizyon
⦁ Ütü
⦁ Elektrik süpürgesi
⦁ Elektrikli el süpürgesi
⦁ Ocak
⦁ Davlumbaz
⦁ Fırın
⦁ Saç kurutma makinesi
⦁ Diğer saç aletleri
⦁ Traş makinesi
⦁ Su ısıtıcısı
⦁ Mikrodalga fırın
⦁ Ekmek kızartma makinesi
⦁ Tost makinesi
⦁ Mikser, rondo, blender
⦁ Kahve makinesi
⦁ Fritöz
Yatak odası
⦁ Yatak odası takımı
⦁ Avize
⦁ Abajürler
⦁ Yatak
⦁ Yorgan
⦁ Yastıklar
⦁ Dolap askısı
⦁ Perde
⦁ Halı
⦁ Nevresim takımı
⦁ Pike takımı
⦁ Yatak örtüsü
⦁ Battaniyeler
⦁ Misafir nevresim takımı
Banyo
⦁ Halı
⦁ Avize
⦁ Banyo havluları
⦁ Bornoz takımları
⦁ El havluları
⦁ Ayak havluları
⦁ Banyo seti
⦁ Çöp kovası
⦁Tuvalet kağıdı askısı
⦁ Tarak ve saç fırçası
⦁ Baskül
⦁ Tırnak makası / törpü
Salon / Oturma odası
⦁ Salon takımı
⦁ Koltuk takımı
⦁ Halı
⦁ Perde
⦁ Zigon sehpa
⦁ Orta sehpa
⦁ TV ünitesi
⦁ Dekoratif süsler
⦁ Duvar saati
⦁ Avize
⦁ Lambader
⦁ Boy aynası
Özel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan standart bir evde bulunması gereken eşyaların listesi bu şekilde sıralanmıştır.
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