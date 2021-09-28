Çeyiz parası, evlenenlere, tek bir sefere mahsus ödeniyor ve ödenen tutar, kişinin maaşının 12 ila 14 katına kadar ulaşabiliyor. Çeyiz parasını alabilmek için en önemli iki kriter ise, başvuru yapacak kişinin yetim aylığı oluyor olması ve kadın olması. İşte, çeyiz parasına dair merak edilen detaylar…

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Çeyiz parası olarak da adlandırılan evlilik ödeneği, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paradır. Bu yardım 2008’den bu yana, yetin aylığı alan kadınlara verilmektedir.

ÇEYİZ PARASINI KİMLER ALABİLİR?

Çeyiz parasını anne veya babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kadınlar, yapacakları evlilik öncesinde başvuru yapması halinde bir defaya mahsus alabilmektedir.

Evlenen kadın eğer, 4/A (SSK) ya da 4/B (Bağ-Kur) sigorta kolundan yararlanarak maaş alıyorsa maaşının 24 katına kadar çeyiz parası alabilir.

Diğer yandan evlenen kadın yetim maaşını 4/C (emekli sandığı) sigorta kolundan alıyorsan aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası alabilir.

ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz parası alabilmek için gereken şartlar arasında başvuracak kişinin;

Kadın olması, (Erkekler bu ödenekten yararlanamıyor)

Yetim aylığı alıyor olması,

İlk evliliğini yapıyor olması (Bu ödenek sadece bir sefere mahsus ödenir, kişi ikinci veya üçüncü evliliği için çeyiz parası alamaz.)

Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da çeyiz parası alamıyor.

ÇEYİZ PARASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çeyiz parasına başvuru sırasında bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgeler ise şu şekildedir;

Evlenme cüzdanı

Kimlik

Başvuru yapılan kurumdan alınacak dilekçe.

ÇEYİZ PARASI İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Çeyiz parası için başvuru, evlenen ve yetim aylığı alan kadının ikametgahının bulunduğu il veya ilçe SGK müdürlüklerine ya da SGK hizmet merkezlerine yapılmaktadır.

Kadın eğer yetim aylığını emekli sandığı üzerinden alıyorsa;

Aylık aldığı ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevlisi olmuşsa, çeyiz aylığı başvurunu Ankara’da olan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığı’na yapması gerekmektedir.

Aylık aldığın ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa bağlı olunan SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilir.