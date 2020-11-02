Türkiye Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Türkiye

Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Edirne'de yaşayan genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi, üzerine, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla İzmir'deki depremzedelere gönderdi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak için yardımda bulunuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Gözde isimli genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e, telefon numarasını da yazarak, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla gönderdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, genç kızın notunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güzel Uzunköprü'mün güzel yürekli insanları. İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan sadece bir tanesi. Çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmirli depremzedelere gönderen Gözde, duaları İzmirliler için olan Uzunköprülüler beni duygulandırdığı gibi, gururlandırdı da. Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle" dedi.


İlgili Haberler
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldiİzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı10 saat sonra kurtarılan Günay enkaz altında yaşadıklarını çekmiş


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Mikro mobilite yayılıyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı