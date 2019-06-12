Ceylan Çapa yeni yaşına girerken şöyle kararlar almış:

1) Yeni güne uyanırken değerli olduğunu hisset ve şükret.

2) Her nefesin kıymetini bil.

3) Yaşanılan her şeyin bir amaca hizmet ettiğini düşün.

4) Her yaşadığından bir ders çıkar.

5) Senin olan hayatı başkalarını memnun etmek için yaşama.

6) Akıllıca çalış, zorlukla değil.

7) Güzel şeyler de son bulabilir. Tüm mesele güzel kalabilmek.

*Ceylan Çapa 32, annesi Şebnem Çapa 57 yaşına girecek. Celal Çapa eşi ve kızı için Paris’te doğum günü daveti organize ediyor.

POSTA/Müge Dağıstanlı