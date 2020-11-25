Magazin Ceylan Ertem corona virüse yakalandığını duyurdu

Ceylan Ertem corona virüse yakalandığını duyurdu

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Ceylan Ertem corona virüse yakalandığını duyurdu

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertem, "Nasıl bulaştığını bilemiyorum" dedi.

25 Kasım 2020, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. İlaçlarına yeni başladığını belirten Ertem, "Doktorum 5. günümde olduğumu düşünüyor" dedi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan 39 yaşındaki Ceylan Ertem, takipçilerini de uyardı.

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'İlaçlarıma 1 saat evvel başladım'

Ertem, "İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid 19 test sonucum pozitif çıktı dostlar. Maskemi çıkarmamama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor doktorum" dedi.

Şarkıcı, "Doktor hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim" diye devam etti.

'Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun'

Ceylan Ertem, sözlerini "Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi. Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun" diye noktaladı.


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