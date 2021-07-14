Bulunduğu mekanı renklendiren ve güzelleştiren ceylan gözü çiçeğinin birçok rengi bulunmakta. Sardunya sevenler "ceylan gözü çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Ceylan gözü çiçeği bakımı hakkında merak edilenler haberimizde.

CEYLAN GÖZÜ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Çiçeğin hep aynı miktarda ve aynı günde sulanması, toprağın her yerinin eşit olarak ıslanması ve tabaktaki fazla suyun çiçek suyu çekmeden dökülmesi önemlidir. Verilen suyun miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Gereğinden fazla veya az su verilirse sardunyanın gelişimi durabilir. Ceylan gözü çok fazla suyu sevmez, kış aylarında haftada bir kere, yaz aylarında hava sıcaklığına göre iki veya üç kere sulamak yeterli olacaktır. Ancak sulama, sardunyanın türüne göre de değişebilir. Bitkinin toprağını gözlemleyerek ihtiyacına göre bir sulama düzeni oluşturabilirsiniz. Hassas bir bitki olduğu için, içme suyu kullanmanız tavsiye edilir. Eğer çeşme suyu kullanıyorsanız da mutlaka suyu dinlendirmelisiniz.

Ceylan gözü çiçeği için en iyi saksı türü toprak saksıdır. Güneşi seven bir bitki türüdür. Ancak doğrudan güneş ışığından uzak tutmak gerekir. Özellikle yarı gölgeli ortamları çok sever. Ceylan gözü için ortalama 15 derece sıcaklık en ideal ısıdır, çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bitki zarar görebilir.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sardunyanın ana vatanı Güney Afrika'dır. Ancak uygun iklim koşulları sayesinde ülkemizde de yetişebilmektedir. Genellikle Akdeniz iklimine uygun bir bitkidir. Soğuk hava koşullarını veya sert iklimleri sevmez. Ancak evde yetiştirmek için uygun ortam sağlanırsa elbette her yerde yetişebilir. Bunun için, uygun sıcaklığı elde etmek ve yeterli güneş ışığını almasını sağlamak yeterli olacaktır.



