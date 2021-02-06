Magazin Ceylan villasını satıyor

Ceylan villasını satıyor

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Ceylan villasını satıyor

Ceylan 5 oda, bir salon, iki banyolu, havuzlu, özel otoparklı villasını satışa çıkardı. Sanatçı, villası satılınca oradan gelecek parayla İstanbul'da yatırım yapacak.

06 Şubat 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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80’li yılların Küçük Ceylan’ı sahnelerden kazandığı para ile 2013’te Bodrum’dan ev almış, 2017’de Yalıkavak’a yerleşeceğini açıklamıştı. Ceylan pandemi nedeniyle birçok kişinin İstanbul dışına çıkmak için can attığı şu günlerde radikal bir karar aldı, Bodrum’daki villasını satışa çıkardığını açıkladı.

7 milyon TL istiyor

Ceylan 5 oda, bir salon, iki banyolu, havuzlu, özel otoparklı villasına 7 milyon lira istiyor. Satıştan gelecek parayla da İstanbul’da yatırım yapacak, bahçeli bir ev alacak. Şarkıcı, “Bodrum’u çok seviyorum. Huzur dolu. Ama işlerimin çoğu İstanbul’da. Sık sık gidip gelmek yorucu olmaya başladığı için böyle bir karar verdim” dedi.

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