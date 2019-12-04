Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

İşte Ceylan’ın o paylaşımı;

"Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

'Yürek yangın yeri'

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde.

İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."





Bu haberi de okudular Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakımda