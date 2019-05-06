Ceylan 2014’te çıkardığı albümün tanıtım fotoğraflarında da Miley Cyrus’a benzetilmişti.

Sosyal medyada Ceylan için “O kadar çok estetik ameliyat oldu ki sonunda Miley’ye bile benzedi” yorumu yapıldı.

'HER SABAH KALKIYORUM, BAŞKA BİRİ OLMUŞUM'

Daha önce Amerikalı oyuncu-şarkıcı Selena Gomez ve Elçin Sangu’ya benzetilen Ceylan şunları söyledi:

“Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu da bir rekor, tarihe geçeceğim.”