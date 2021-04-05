Magazin Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle gündem oldu

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle gündem oldu

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Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle gündem oldu

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaşımları olay oldu.

05 Nisan 2021, Pazartesi 14:05 Son Güncelleme:
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İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları yeniden gündemde.

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi sosyal medyada değişimiyle gündeme geldi.

Görenlerin gözlerine inanamadığı Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

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