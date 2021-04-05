İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları yeniden gündemde.

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi sosyal medyada değişimiyle gündeme geldi.

Görenlerin gözlerine inanamadığı Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.



