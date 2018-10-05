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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD’li 1 teröristi güvenlik güçleri tarafından yakalandı

05 Ekim 2018, Cuma 19:44 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 20:14
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Ceylanpınar hudut hattında görev yapan askerler, sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ettti.

Askerler tarafından yakalanarak üzeri aranan kişi, gözaltına alınarak Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Burada yapılan incelemede yakalanan kişinin PKK/PYD terör örgütü üyesi Hüseyin S. olduğu anlaşıldı. Sorgulanmasına başlanan terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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