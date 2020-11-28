Ceylin isminin anlamı son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla beraber, anlamı en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Ceylin genellikle ülkemizde kız çocuklarına veriliyor. Kız çocuklarına verilen Ceylin isminin anlamını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek, sorularına vermiş olduğumuz cevaplar…

Ceylin isminin cinsiyeti: Kız

Ceylin isminin kökeni: Farsça

Ceylin isminin anlamı nedir?

1.Dünya

2.Gülüş, Gülme / Alay Etme, Eğlenme

3.Yengeç, yengeç yuvası.

4.Cennetin kapısı , cennete açılan kapı

5.Sevgili, kız

6.Temiz, saf

Ceylin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Bebek bekleyen ve doğacak çocuklarına isim arayan bazı ebeveynlerin aklında bu ismin Kur’an’da yer alıp almadığı sorusu bulunmaktadır. Bu bağlamda Ceylin isminin Kur’an-ı Kerim’de yer almadığı bilinmektedir.

Ceylin isminin özellikleri

Çok açık sözlü insandır.İyimser Tavrınıda Unutmamak Gerekli Tabikide.Mantıktan önce duygularıyla hareket eden insanlardır.Hisleri oldukça kuvvetlidir.Hislerine güvenerek davranılar.Kendilerini her ortamda oldukça net bir şekilde ifade etmektedirler.Cevapları adeta hazırdır.Hayatı dolu dolu keyifli ve enerjili bir şekilde yaşamayı severler.