Ekonomi Çeyrek altın 765 liradan işlem gördü

Çeyrek altın 765 liradan işlem gördü

Ekonomi

Çeyrek altın 765 liradan işlem gördü

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.

30 Nisan 2021, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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