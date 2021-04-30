Çeyrek altın 765 liradan işlem gördü
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.
30 Nisan 2021, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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