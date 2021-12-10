10 Aralık Cuma sabahında altın piyasası yatar seyirde. Hem yurt içi hem de yurt dışında enflasyon verileri ile faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında büyük bir hareketlilik beklenirken, gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,19 oranında değer kazandı. Değer artışı çeyrek altında yüzde 0,16 oranında olurken, yarım altında yüzde 0,19, tam altında yüzde 0,25 oldu…

10 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 788,34 TL

Gram altın satış fiyatı: 788,51 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.251,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.282,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.504,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.573,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.032,70 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.132,60 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.215,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.294,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 709,52 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 736,96 TL



