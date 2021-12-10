Çeyrek altın bugün (10 Aralık) ne kadar? Gram altın kaç TL? Güncel 22 ayar bilezik, tam altın ve yarım altın fiyatları
Gram altın önceki gün yaşadığı düşüşün ardından dün hızlı bir şekilde yükselerek 790 TL seviyelerine kadar çıktı ancak akşam saatlerinde yeniden bir düşüş yaşayarak 780’li rakamlara döndü. Çeyrek altın ise dünkü dalgalanmanın ardından güne yatay seyirde başladı. 10 Aralık Cuma günü ABD’den gelecek enflasyon verilerinin 22 ayar bilezik, tam altın yarım altın da dahil olmak üzere altın piyasasına nasıl bir etki edeceği ise merak ediliyor.
10 Aralık 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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10 Aralık Cuma sabahında altın piyasası yatar seyirde. Hem yurt içi hem de yurt dışında enflasyon verileri ile faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında büyük bir hareketlilik beklenirken, gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,19 oranında değer kazandı. Değer artışı çeyrek altında yüzde 0,16 oranında olurken, yarım altında yüzde 0,19, tam altında yüzde 0,25 oldu…
10 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 788,34 TL
- Gram altın satış fiyatı: 788,51 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.251,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.282,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.504,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.573,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.032,70 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.132,60 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.215,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.294,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 709,52 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 736,96 TL
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