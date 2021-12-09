9 Aralık 2021 Perşembe sabahında gram altın fiyatı yatay seyirde, çeyrek altın fiyatı ise çok küçük bir geri çekilme yaşadı. Yarım altın bugün 2.560 TL seviyelerinde işlem görürken, tam altının satış fiyatı 5.120 TL oldu…

9 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 783,81 TL

Gram altın satış fiyatı: 783,92 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 783,92 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.275,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.489,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.557,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.020,36 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.120,03 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.198,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.276,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?