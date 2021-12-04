4 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın bugün kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın bugün sabah yüzde 0,47 oranında değer kazanırken, gram altındaki yükseliş yüzde 0,95 oranında oldu. Altın fiyatları dün Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesinin ardından küçük çaplı bir geri çekilme yaşamasına rağmen akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti. İşte 4 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…
04 Aralık 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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4 Aralık Cumartesi sabahında altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 680 TL seviyelerinde kapatan gram altın bugün 786 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 1.275 TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta 700 TL sınırında seyreden 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 4 Aralık Cumartesi sabahında 731 TL oldu…
4 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 786,35 TL
- Gram altın satış fiyatı: 786,53 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.242,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.275,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.485,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.558,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.002,48 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.105,49 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.186,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.264,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 703,99 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 731,22 TL
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