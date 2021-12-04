Ekonomi 4 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın bugün kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

4 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın bugün kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

Ekonomi

4 Aralık altın fiyatları: Çeyrek altın bugün kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın bugün sabah yüzde 0,47 oranında değer kazanırken, gram altındaki yükseliş yüzde 0,95 oranında oldu. Altın fiyatları dün Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesinin ardından küçük çaplı bir geri çekilme yaşamasına rağmen akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti. İşte 4 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

04 Aralık 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

4 Aralık Cumartesi sabahında altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 680 TL seviyelerinde kapatan gram altın bugün 786 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 1.275 TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta 700 TL sınırında seyreden 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 4 Aralık Cumartesi sabahında 731 TL oldu…

4 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 786,35 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 786,53 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.242,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.275,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.485,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.558,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 5.002,48 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 5.105,49 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.186,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.264,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 703,99 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 731,22 TL

 


İlgili Haberler
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Aralık dolar, euro ve sterlin kurunda son durum


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yıldız: Beyoğlu’nda Arapça tabela yok
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Başlangıcım geri gelir mi?
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Gecikilen her gün fiyat artıyor! Erken rezervasyonda indirimin zirvesi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aklınıza takılanlar
Özlem Denizmen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3 Aralık On Numara sonuçları