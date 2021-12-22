Ekonomi Çeyrek altın bugün kaç para oldu? 22 Aralık 2021 son altın fiyatları

Çeyrek altın bugün kaç para oldu? 22 Aralık 2021 son altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün kaç para oldu? 22 Aralık 2021 son altın fiyatları

Yatırımcısı altındaki son dakika gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Aralık 2021 güncel altın fiyatları..

22 Aralık 2021, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 715,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 716 liradan, 4 bin 718 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 739 liradan, 653 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 657 liradan, 4 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 631 liradan, 2 bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 316 liradan ve bin 153 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 158 liradan satılıyor.

İSTANBUL (İHA)

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