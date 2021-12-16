Çeyrek altın bugün kaç TL? 16 Aralık gram altın ne kadar? Bugünün altın fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları dün gece açıklanan ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararının ardından yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın akşam saatlerinde 840 TL, çeyrek altın ise 1.373 TL seviyelerine ulaşmıştı. Peki, 16 Aralık FED faiz kararından sonra altın fiyatları yükseldi mi? İşte yanıtı…
16 Aralık 2021, Perşembe 10:33 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden etkilenen altın piyasası 14-15 tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı TCMB’nin döviz kuruna müdahalesinin ardından küçük çaplı bir geri çekilme yaşasa da yurt dışı kaynaklı beklentiler nedeniyle dün yeniden hızlı bir yükselişe geçmişti. Peki, Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe güncel altın fiyatları…
16 ARALIK 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 873,31 TL
- Gram altın satış fiyatı: 873,48 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.380,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.417,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.780,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.861,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.393,29 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.503,77 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.592,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.676,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 787,63 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 818,09 TL
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