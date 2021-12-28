Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın ne kadar oldu? 28 Aralık güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından anlık olarak takip ediliyor. Son iki aydır yaşanan hızlı yükselişin ardından sert bir düşüş yaşayan ons altın 28 Aralık Salı sabahında 1.810 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın ne kadar oldu? İşte, 28 Aralık güncel altın fiyatları…
28 Aralık 2021, Salı 08:32 Son Güncelleme:
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Çeyrek altın haftanın ilk gününü sakin geçirmişti, salı gününe ise yüzde 0,44 oranında bir değer artışıyla başladı. Geçtiğimiz hafta başında 1000 TL seviyesini gören gram altın ise bu sabah yüzde 0,41 oranında yükseldi ve 676 TL seviyelerinde işlem görüyor…
28 ARALIK 2021 SALI ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 677,77 TL
- Gram altın satış fiyatı: 677,87 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.082,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.140,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.184,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.286,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.375,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.551,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 614,71 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 628,36 TL
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