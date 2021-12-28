Çeyrek altın haftanın ilk gününü sakin geçirmişti, salı gününe ise yüzde 0,44 oranında bir değer artışıyla başladı. Geçtiğimiz hafta başında 1000 TL seviyesini gören gram altın ise bu sabah yüzde 0,41 oranında yükseldi ve 676 TL seviyelerinde işlem görüyor…

28 ARALIK 2021 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 677,77 TL

Gram altın satış fiyatı: 677,87 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.082,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.140,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.184,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.286,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.375,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.551,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?