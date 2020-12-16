Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel bilgileri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 16 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..

16 Aralık 2020, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 466,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,80 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 96 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 25 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)


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