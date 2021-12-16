Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 16 Aralık altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 900 lira oldu.

16 Aralık 2021, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 899,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 900 liradan, 5 bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 952 liradan, 820,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 824,80 liradan, 5 bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 816 liradan, 2 bin 898 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 908 liradan ve bin 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 454 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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