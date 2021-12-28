Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 son altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 son altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 son altın fiyatları

Yatırımcısı altındaki son dakika gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2021 güncel altın fiyatları..

28 Aralık 2021, Salı 18:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 689 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 689,20 liradan, 4 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 562 liradan, 629 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 633 liradan, 4 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 458 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 229 liradan ve bin 110 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 115 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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