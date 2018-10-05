Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen arama konuları arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın gibi en çok tercih edilen yatırım altınları ön plana çıkıyor. Altın fiyatlarındaki değişim ile çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında düne göre farklılıklar oluşurken, hafta sonları düğün için hediyelik yatırım altınları tercih edecek piyasalardaki son fiyatları merak ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Altın fiyatları bugün 238 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazanmaya devam etti. Çeyrek altın fiyatları bugün 389 liradan satılırken, 380 liradan geri bozduruluyor.

Cumhuriyet altını bugün 1.605 liradan satılırken, 1.585 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 219 lira olurken, 213 civarında geri alınıyor

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,84 artışla 237,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 387,00 lira, Cumhuriyet altını 1.585,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 237,50 liradan işlem gördü.



