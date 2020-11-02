Altın fiyatlarında 2 senaryo

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 510.72 liraya taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 502 bin 26 lira seviyesini görürken; saat 13.09 itibarıyla yüzde 0.89 oranında yükselişle 508 bin 69 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 831 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 427 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 504 liradan tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 506 liradan başlamıştı.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1890 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.43 oranında yükselişle 1887 dolardan işlem gördü.

Koronavirüs aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmeler piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak.

Murat Özsoy (Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı): Gram altın yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor

Yeni haftanın tüm dünya açısından ana gündem maddesi ABD başkanlık seçimi. Seçimi kimin kazanacağından daha ön planda aslında merak edilen konu seçim sonuçlarının çarşamba sabahı netleşip netleşmeyeceği yönünde. Bu durum da piyasalarda asıl belirleyici ilk faktör olacak gibi görünüyor. Ons altın açısından baktığımızda daha önceki yorumlarımızda 1.910 dolar seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak işaret etmiştik.

Bu seviyeyi geçen hafta aşamayan, üzerine riskli varlıklardan kaçış sonucu ön plana çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri gölgesinde kalan ons altın haftaya 1.883 dolar seviyelerinde başlıyor ve bu haftaki seyrine dair beklentimiz de yeniden bir yükseliş ivmesi göstererek 1.900 dolar seviyesi üzerine çıkması zor görünüyor. Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması. Bu senaryoda piyasaların sakinleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması ve riskli varlıklara yönelmenin ön plana çıkmasını bekleriz. Bu durumda ons altın fiyatları büyük ihtimalle hafta başındaki 1.883 dolar altına gerileyecektir. Ancak diğer alternatif senaryo halinde seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alması belirsizlik ortamı yaratarak ons altının yeniden bir yükseliş ivmesi kazanmasına yol açabilir. Bu durumda yeniden 1.910 dolar direncinin takip edilmesini öneriyoruz. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak da petrol fiyatlarının çok düşük seviyelerde ilerlemesi ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan diğer bir etken.

Gram altın tarafında ise yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor. Bu potansiyeli destekleyen en önemli unsur dolar/TL’nin yükselişine bir fren gelmesi konusundaki beklentilerin çok zayıf olmasından kaynaklı. Gram altın 27 Ekim’den bu yana günlük işlemlerde 500 TL üzerini test etti ve sonunda hafta kapanışını 500 TL üzerinde yaptı, haftaya başlarken de 505 TL seviyelerinde. Gram altında şu anda destek seviyesi 496 TL, direnç de 508 TL olarak takip edilebilir.