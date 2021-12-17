Çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları 17 Aralık 2021!
Altın fiyatları 17 Aralık 2021 Cuma gününde de ekonomi gündeminin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Dün Merkez Bankası faiz açıklamasının ardından yükselişine devam eden gram altın akşam saatlerinde 900 TL seviyesini geçti. Çeyrek altın ise 1500 TL seviyesine hızla yaklaşıyor...
17 Aralık 2021, Cuma 09:41 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları dün akşam saatlerinde yükselişinde ivmeyi hızlandırmıştır. BU sabaha ise düne göre sakin başladı. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,22 oranında değer kazanırken çeyrek altındaki yükseliş yüzde 0,34 oranında oldu. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte, 17 Aralık 2021 altın fiyatları…
17 ARALIK 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 925,16 TL
- Gram altın satış fiyatı: 925,36 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.471,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.508,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.946,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 3.033,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.717,15 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.833,87 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.925,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.015,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 834,36 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 866,62 TL
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