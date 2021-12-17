Altın fiyatları dün akşam saatlerinde yükselişinde ivmeyi hızlandırmıştır. BU sabaha ise düne göre sakin başladı. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,22 oranında değer kazanırken çeyrek altındaki yükseliş yüzde 0,34 oranında oldu. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte, 17 Aralık 2021 altın fiyatları…

17 ARALIK 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 925,16 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 925,36 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.471,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.508,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.946,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 3.033,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.717,15 TL

TL Tam altın satış fiyatı: 5.833,87 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.925,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.015,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?