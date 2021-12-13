Çeyrek altın kaç para oldu? 13 Aralık altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 807,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 808 liradan, 5 bin 325 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 346 liradan, 737 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 741 liradan, 5 bin 204 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 224 liradan, 2 bin 602 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 612 liradan ve bin 301 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 306 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)