Ekonomi Çeyrek altın kaç para oldu? 13 Aralık altın fiyatları

Çeyrek altın kaç para oldu? 13 Aralık altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın kaç para oldu? 13 Aralık altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 808 lira oldu.

13 Aralık 2021, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 807,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 808 liradan, 5 bin 325 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 346 liradan, 737 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 741 liradan, 5 bin 204 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 224 liradan, 2 bin 602 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 612 liradan ve bin 301 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 306 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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