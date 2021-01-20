Çeyrek altın kaç para oldu? 20 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel bilgileri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..
20 Ocak 2021, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 404,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,80 liradan, 2 bin 858 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 878 liradan, bin 429 liradan alınan Yarım Ziynet bin 439 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.
İHA