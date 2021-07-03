Altının onsu 3 Temmuz Cumartesi sabahında yüzde 0,59 oranındaki değer artışının ardından 1.787,47 dolar seviyelerinde işlem görürken, bu yükseliş altın fiyatlarına da sirayet etti. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın ile, diğer altın türlerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Peki, Çeyrek altın kaç TL? Bugün (3 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın çıktı mı? İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler.

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın sabah saatlerindeki yaşanan yüzde 0,94 oranındaki değer artışının ardından 498,73 TL’den alınıp, 498,80 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 Temmuz Cumartesi sabahında yüzde 0,73 oranında değer kazanandı. Sabah saatlerinde çeyrek altının alış fiyatı 805,00 TL, satış fiyatı ise 823,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yükseliş trendinde olan yarım altının alış fiyatı 1.610,00 TL, satış fiyatı ise 1.646,00 TL.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altınki değer artışı oranı 3 Temmuz Cumartesi gününde yüzde 0,65 oldu. 3.183,89 TL’den alınan tam altın 3.248,47 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı yüzde 0,39 oranındaki yükselişin ardından 3.299,00 TL, satış fiyatı ise 3.349,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Daha çok takı amaçlı kullanılan 14 ayar altının alış fiyatı 272,44 TL, satış fiyatı ise 327,02 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın Cumartesi sabahında yüzde 0,65 oranında değer artışı yaşadı. 18 ayar altının alış fiyatı 363,16 TL olurken, satış fiyatı 363,71 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?