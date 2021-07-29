Çeyrek altın kaç TL? Gram altın bugün ne kadar? İşte 29 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında bugün olumlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,54, çeyrek altın ise yüzde 0,49 oranında değer kazandı. Altının onsu ise yüzde 0,54 oranındaki yükselişin ardından 1.816,76 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Çeyrek altın kaç TL? Gram altın bugün ne kadar? İşte 29 Temmuz güncel altın fiyatları…
29 Temmuz 2021, Perşembe 09:10 Son Güncelleme:
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları özellikle kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda yatırımcına kazandırmayan değerli madende yatay seyir devam ediyor. Gram altın bugün 499,42 TL, çeyrek altın ise 825,00 TL’den işlem görüyor. İşte, 29 Temmuz güncel altın fiyatları...
29 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,54 oranında yükseldi ve alış fiyatı 499,32 TL, satış fiyatı ise 499,42 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın 29 Temmuz Perşembe sabahında 808,00 TL’den alınıp, 825,00 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın da piyasadaki olumlu havadan etkilendi ve bugün yüzde 0,55 oranında yükseldi. Yaşanan değer artışının ardından yarım altının alış fiyatı 1.617,00 TL, satış fiyatı ise 1.650,00 TL oldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın güne düşüşle başladı. Yüzde 0,31 oranında değer kaybeden tam altının alış fiyatı 3.166,46 TL olurken satış fiyatı ise 3.228,84 TL’ye düştü.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını da düşüş yaşayan altın türlerinden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 0, 36 oranında değer kaybeden cumhuriyet altını 3.281,00 TL’den alınıp 3.331,00 TL’den satılıyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,47 oranında yükseldi ve alış fiyatı 273,64 TL, satış fiyatı ise 328,42 TL oldu.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar güne yüzde 0,31 oranında düşüşle başladı ve sabah saatlerinde 361,51 TL seviyelerinde işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı 29 Temmuz Perşembe sabahında yüzde 0,45 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 450,19 TL, satış fiyatı ise 481,61 TL’ye yükseldi.
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