Çeyrek altın ve gram altın fiyatları özellikle kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda yatırımcına kazandırmayan değerli madende yatay seyir devam ediyor. Gram altın bugün 499,42 TL, çeyrek altın ise 825,00 TL’den işlem görüyor. İşte, 29 Temmuz güncel altın fiyatları...

29 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,54 oranında yükseldi ve alış fiyatı 499,32 TL, satış fiyatı ise 499,42 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 29 Temmuz Perşembe sabahında 808,00 TL’den alınıp, 825,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da piyasadaki olumlu havadan etkilendi ve bugün yüzde 0,55 oranında yükseldi. Yaşanan değer artışının ardından yarım altının alış fiyatı 1.617,00 TL, satış fiyatı ise 1.650,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne düşüşle başladı. Yüzde 0,31 oranında değer kaybeden tam altının alış fiyatı 3.166,46 TL olurken satış fiyatı ise 3.228,84 TL’ye düştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da düşüş yaşayan altın türlerinden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 0, 36 oranında değer kaybeden cumhuriyet altını 3.281,00 TL’den alınıp 3.331,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,47 oranında yükseldi ve alış fiyatı 273,64 TL, satış fiyatı ise 328,42 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar güne yüzde 0,31 oranında düşüşle başladı ve sabah saatlerinde 361,51 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?