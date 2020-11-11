Çeyrek altın ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 11 Kasım altın fiyatları..
11 Kasım 2020, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 39 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 59 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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