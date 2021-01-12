Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? 12 Ocak 2021 serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? 12 Ocak 2021 serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? 12 Ocak 2021 serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..

12 Ocak 2021, Salı 19:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 445,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446 liradan, 2 bin 938 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 959 liradan, 406,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,50 liradan, 2 bin 871 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 891 liradan, bin 435 liradan alınan Yarım Ziynet bin 445 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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