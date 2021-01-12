İstanbul Kapalıçarşı’da 445,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446 liradan, 2 bin 938 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 959 liradan, 406,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410,50 liradan, 2 bin 871 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 891 liradan, bin 435 liradan alınan Yarım Ziynet bin 445 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



