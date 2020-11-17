Çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım son güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri merak ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 17 Kasım altın fiyatları..
17 Kasım 2020, Salı 18:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 470,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,40 liradan, 3 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 120 liradan, 429 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 48 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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