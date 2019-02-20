Çeyrek altın ne kadar? (20 Şubat 2019 altın fiyatları)
Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu
Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. İşte güncel fiyatlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 229,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,50 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 532 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 477 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satılıyor.