Çeyrek altın ne kadar? (22 Şubat 2019 altın fiyatları)
Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu
Yatırımcısı altında son fiyatların merak ediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 227,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,70 liradan, bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 520 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,50 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 485 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.