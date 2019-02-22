Çeyrek altın ne kadar? (22 Şubat 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (22 Şubat 2019 altın fiyatları) Alıcısı ve satıcısı güncel altın fiyatları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu