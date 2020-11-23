Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? 23 Kasım son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? 23 Kasım son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? 23 Kasım son güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri yakından merak ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 23 Kasım altın fiyatları..

23 Kasım 2020, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 472 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,20 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 132 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 60 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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