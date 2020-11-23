Çeyrek altın ne kadar? 23 Kasım son güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 472 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,20 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 132 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 60 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)