Çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son dakika gelişmeleri yakından merak edip araştırıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 24 Kasım altın fiyatları..
24 Kasım 2020, Salı 18:59 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 462,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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