Çeyrek altın ne kadar? (28 Şubat 2019 altın fiyatları)
Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira oldu.
Yatırımcısı merak ediyor. İşte piyasalardaki son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 225,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,90 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 473 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.