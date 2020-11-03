Çeyrek altın ne kadar? 3 Kasım güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 521,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522 liradan, 3 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 460 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 380 liradan, bin 680 liradan alınan Yarım Ziynet bin 690 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı.

İHA



