Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım son güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 30 Kasım altın fiyatları..

30 Kasım 2020, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 947 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.

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