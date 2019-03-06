Çeyrek altın ne kadar? (6 Mart 2019 altın fiyatları)
Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu.
Alıcısı ve satıcısı altında sonra rakamları merak ediyor. İşte piyasalardaki son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 223,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,10 liradan, bin 476 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 204,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,20 liradan, bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 462 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
721 liradan alınan Yarım Ziynet 731 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.