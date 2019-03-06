Çeyrek altın ne kadar? (6 Mart 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (6 Mart 2019 altın fiyatları) Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu.