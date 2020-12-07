Çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık son güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464 liradan, 3 bin 56 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 77 liradan, 423 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 427 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 7 liradan, bin 493 liradan alınan Yarım Ziynet bin 503 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)