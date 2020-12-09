Çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık son güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 9 Aralık tarihli son güncel altın fiyatları..
09 Aralık 2020, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 466,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,40 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 93 liradan, 425,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,20 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 22 liradan, bin 501 liradan alınan Yarım Ziynet bin 511 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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