Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 500 liraya yükseldi.

İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı 418 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne? Altın piyasasında, en düşük 417 bin 600 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 418 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 543 milyon 890 bin 680,44 lira, işlem miktarı ise 1.301,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 276 bin 633,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAM FİYATI...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,23 artışla 420,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 682,00 lira, Cumhuriyet altını 2.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 420,80 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın an itibariyle 416,57 TL alış 416,65 TL satış fiyatından işlekm görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 668,18 TL alış 683,95 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.733 dolardan işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.332,18 TL alış 1.367,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.756,23 TL alış 2.827,84 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 380,86 TL alış 381,51 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.







