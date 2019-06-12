Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Haziran altın fiyatları…
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Yatırımcı da hem yurt içi hem de küresel piyasaları takip ediyor. Altın fiyatları ise yatay seyrini devam ettiriyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 12 Haziran güncel altın fiyatları…
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar da Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Yatırımcının dikkatle takip ettiği konuların başında altın fiyatları ve döviz kurları geliyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 12 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
248,63 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 248,77 liradan, bin 646 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 671 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 593 liradan alınan tam altın bin 624 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
796 liradan alınan yarım altın 817 liradan ve 398 liradan alınan çeyrek altın 408 liradan satılıyor.