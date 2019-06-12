Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Haziran altın fiyatları… Yurt içi piyasalar Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Yatırımcı da hem yurt içi hem de küresel piyasaları takip ediyor. Altın fiyatları ise yatay seyrini devam ettiriyor. Peki, Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 12 Haziran güncel altın fiyatları…